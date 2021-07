Alessia Marcuzzi verso Discovery? L’indiscrezione dopo l’addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi verso Discovery? Dopo l’addio ufficiale a Mediaset la conduttrice, secondo le chicche di gossip di Chi Magazine, potrebbe essere alle prese con una nuova esperienza TV.

Alessia Marcuzzi verso Discovery? L’indiscrezione

Il futuro della conduttrice Alessia Marcuzzi, dopo l’inatteso addio a Mediaset, inizia a delinearsi. La conduttrice ha iniziato in questi giorni una “chiacchiera” con Discovery per un progetto che è completamente nuovo.

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi si è esposto a tal proposito, affermando di avere saputo dell’addio attraverso i social network, come tutti noi:

Ho grandissimo affetto nei suoi confronti E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto.

Vi piacerebbe rivedere la Marcuzzi lontana da Mediaset? A me piacerebbe vederla in Rai. Per una professionista del suo calibro, con tutto il rispetto, Discovery sarebbe un passo indietro.

L’addio a Mediaset: il comunicato

Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti.