Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi che andrà in onda su Rai2, slitterà di qualche mese. L’indiscrezione giunge da Giuseppe Candela che ne ha scritto su Dagospia, svelando per quale motivo.

Problemi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo debutto su Rai2 slitta al 2023. Un passaggio annunciato in pompa magna, una delle poche novità in arrivo ma “Boomerissima”, questo il titolo del nuovo show, non andrà in onda martedì 22 novembre.

La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi, dicevamo, legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio…