Alessia Marcuzzi verso Ballando con le stelle? L’indiscrezione bomba

Alessia Marcuzzi verso Ballando con le stelle. L’indiscrezione che scotta arriva tra le pagine di Diva e Donna così come rivelano i colleghi di Bubino Blog: quale ruolo avrà la conduttrice?

Non ci sono per ora conferme o smentite alla notizia. Magari Alessia Marcuzzi come ballerina per una notte… questo sì.

La grande assente della prossima stagione televisiva sembra essere Alessia Marcuzzi. Dopo l’uscita a sorpresa da Mediaset, la conduttrice non ha per ora nuovi progetti sul piccolo schermo.

Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni.

La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono.