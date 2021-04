Alessia Marcuzzi non sarà al timone de Le Iene nella puntata di domani 13 aprile, al fianco del collega ed amico Nicola Savino: come mai? Ad annunciarlo e a spiegarne il motivo è stata la stessa conduttrice attraverso i suoi social.

Il motivo dell’assenza di Alessia Marcuzzi a Le Iene nel corso della nuova puntata ha a che fare con il Covid. Uno stop che non riguarda fortunatamente la conduttrice ma una persona a lei molto vicina, ovvero il marito Paolo Calabresi Marconi, risultato invece positivo. Alessia ha spiegato:

Purtroppo mio marito, la scorsa settimana, è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece risultata fortunatamente negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti.