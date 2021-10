Alessia, ecco chi è la fidanzata di Davide Silvestri del Grande Fratello Vip

Chi è la fidanzata di Davide Silvestri? Il concorrente del Grande Fratello Vip si è imposto lentamente nel cuore degli estimatori che adesso non possono fare a meno del suo buonumore e ottimismo.

Alessia, ecco chi è la fidanzata di Davide Silvestri

Davide Silvestri, fin dalle prime battute in Casa, ha confidato di essere molto innamorato della sua fidanzata Alessia ma di non averle mai detto apertamente cosa prova per lei.

L’attore da qualche tempo si occupa ormai della produzione di birra artigianale insieme al cugino Kekko dei Modà ma ha comunque deciso di cimentarsi in questa nuova esperienza televisiva.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Silvestri in queste settimane si è confidato con Manila Nazzaro parlando proprio del suo rapporto con la fidanzata Alessia:

Non abbiamo una data, ci siamo conosciuti a novembre ma non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno! Prima ci riuscivo è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola.

Dopo la fine della relazione con la psicologa Valentina Mangili, Davide Silvestri ha ritrovato la serenità tra le braccia di Alessia di cui non si conosce nulla oltre al suo nome.