Chi è la fidanzata di Davide Silvestri? Il concorrente del Grande Fratello Vip, una volta dentro la Casa, ha puntato addosso i riflettori anche sulla sua vita privata fuori dalle quattro mura del reality show.

L’attore è felicemente fidanzato con Alessia anche se sul loro rapporto e soprattutto sull’identità della donna che sarebbe riuscita a fare breccia nel suo cuore, si sa veramente molto poco.

Nella prima settimana di permanenza dentro la Casa del GF Vip, Davide Silvestri si è ritrovato a confidarsi sulla sua vita privata con Manila Nazzaro ed a lei aveva spiegato qualcosa in più sul suo rapporto d’amore con Alessia dopo quasi un anno di relazione.

Ed infatti Davide e Alessia stanno insieme dallo scorso novembre e il primo anniversario verrà festeggiato, per forza di cose, a distanza.

Tuttavia Davide Silvestri e la fidanzata Alessia non avrebbero una data precisa legata alla loro unione:

Non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno! Prima ci riuscivo è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola.