Alessandro Basciano si è arrabbiato con Gianmaria Antinolfi perché aveva fatto un patto con lui? A quanto pare i due vipponi del Grande Fratello Vip prima della diretta si sarebbero messi d’accordo per votare Eva Grimaldi e “proteggersi” a vicenda.

Quando Gianmaria durante le palesi ha fatto il nome di Basciano, proprio l’american smile sarebbe sbottato sentendosi “tradito” dal suo amico, così come ha svelato Soleil agli amici della sua stanza:

Eva dice che le ha detto Ale che Gianmaria in sauna si sono messi d’accordo per nominare Eva. Quindi poi lì dentro, quando era da votare, Ale ha votato veramente Eva e Gianmaria ha votato Ale.

Soleil ha parlato con Alessandro e lui ha negato questa cosa. Anche gli amici di Twitter svelano che tra Basciano e Gianmaria non ci sarebbe stato alcun patto: quale sarà la verità?

Soleil: “Io peggio di Gossip girl” ⚰️

Ha scoperto che Alessandro e Gianmaria si erano messi d’accordo in sauna sul non votarsi e nominare Eva.

Solo che Ale ha eseguito, Gian no e per questo la poi hanno litigato 😂✈

Ma a Soleil tutto questo chi gliel’ha raccontato? 😅🤷🏽‍♂️#Gfvip pic.twitter.com/I7Gc9ZPEMi

— Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) December 30, 2021