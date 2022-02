Piccole scaramucce tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip. La coppia ha discusso per una incomprensione spazzata via nel giro di poco tempo.

Noi dovremmo cag*rci tutto il giorno con gli altri ma anche dedicarci del tempo non sotto le coperte ma anche in modo tranquillo e rilassato. – ha affermato Alessandro confrontandosi con la sua fidanzata – Ti avevo chiesto cosa preferisci fare. Io non mi vergogno a dirlo, voglio fare tutto con te!