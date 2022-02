Alessandro Basciano ha confidato a Delia Duran di aver consumato un rapporto completo con Sophie Codegoni dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Le confidenze dell’ex tentatore non sono piaciute al pubblico anche per via dell’intesa controversa avuta fino a pochi giorni fa con la moglie di Alex Belli.

Alessandro e Sophie hanno “consumato”: lo spiffero a Delia fa infuriare i fan

Come abbiamo fatto? Non è che fai chissà che… Non tutto tutto, i movimenti… si vedono non è facile è difficilissimo, non te la vivi bene. Infatti non vediamo l’ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo lei è come me dove ti trovi ti trovi non gliene frega un cavolo.

Le confidenze di Basciano hanno fatto arrabbiare non poco gli estimatori del reality show per via delle parole utilizzate da Alessandro con parecchia superficialità: come la prenderà Sophie appena lo verrà a sapere?

Buongiorno amiciiii speriamo che oggi il #gfvip ci faccia felice e ci inquadra i nostri #basciagoni pic.twitter.com/UsaxM1qCXq — Sophe&Alessandro_fan (@NatalieBompieri) February 3, 2022