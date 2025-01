Alessandro Preziosi, moglie e figli: l’ex Vittoria Puccini e la vita privata

Alessandro Preziosi torna sul piccolo schermo con la seconda stagione della fiction ‘Blackout – Vite sospese’, in onda su Rai1 martedì 14 gennaio. L’attore, amatissimo dal pubblico italiano, sarà anche ospite del salotto di Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… a ruota libera’ domenica 12 gennaio. Durante l’intervista, Preziosi svelerà dettagli inediti sulle nuove avventure del suo personaggio e offrirà uno sguardo sulla sua carriera e vita privata.

Le origini e la carriera di Alessandro Preziosi

Nato a Napoli il 19 aprile 1973, Alessandro Preziosi è figlio di Massimo, avvocato penalista, e Maria Cristina. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico Umberto I di Napoli, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ottenendo il massimo dei voti. La sua passione per la recitazione lo porta a frequentare l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove attira l’attenzione del regista Antonio Calenda.

Il pubblico italiano lo conosce nel 1996 grazie al programma ‘Beato tra le donne’ condotto da Paolo Bonolis. La svolta nella sua carriera arriva con la fiction ‘Elisa di Rivombrosa’, dove interpreta il conte Fabrizio Ristori, ruolo che gli vale il Telegatto nel 2005. Nel corso degli anni, Preziosi ha recitato in numerosi film e serie TV, tra cui ‘Vaniglia e cioccolato’, ‘I Viceré’, e ‘La vita bugiarda degli altri’.

La vita privata di Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Dopo una lunga relazione con Rossella Zito, da cui ha avuto il suo primo figlio, Andrea Eduardo, l’attore ha vissuto una storia d’amore con Vittoria Puccini, conosciuta sul set di ‘Elisa di Rivombrosa’. La coppia ha avuto una figlia, Elena, nata nel 2006.

Nel corso degli anni, Preziosi è stato spesso al centro delle cronache rosa. La relazione con Vittoria Puccini si è conclusa dopo sette anni, e si vociferò di presunti tradimenti, che l’attore ha sempre smentito. In un’intervista a Vanity Fair, dichiarò: «Vorrei dirlo una volta per tutte: i fatti raccontati in questi ultimi due anni dai giornali non corrispondono a verità, neppure nella cronologia».

Il rapporto con i figli

Preziosi ha due figli, Andrea Eduardo ed Elena, e ha sempre cercato di mantenere un rapporto sincero e diretto con loro. In un’intervista a Specchio, ha raccontato: «Non vivendo sotto lo stesso tetto dei miei figli, ho saltato la dimensione del genitore: sono solo un padre. Questo mi ha permesso di modulare di volta in volta il mio rapporto con loro».

L’attore si è mostrato sempre molto legato ai suoi figli, cercando di costruire un dialogo aperto e onesto. «Mi sono raccontato, mostrandomi per quello che ero, e questo ci ha avvicinato», ha aggiunto.

Oggi, Alessandro Preziosi vive una nuova fase della sua vita personale accanto alla compagna Delfina Delettrez Fendi. L’attore continua a dedicarsi alla sua carriera, con nuovi progetti televisivi e cinematografici all’orizzonte.