Alessandro Marcucci: chi è il fidanzato di Matilde Gioli

Matilde Gioli, l’attrice italiana amata dal pubblico, è attualmente in una relazione con Alessandro Marcucci. La coppia si è conosciuta nel 2019 durante una passeggiata a cavallo organizzata dal fidanzato, un appassionato di natura e animali.

Alessandro Marcucci, il fidanzato di Matilde Gioli, è un istruttore di equitazione.

Nonostante la riservatezza di Matilde sulla sua vita privata, sappiamo che Alessandro è di qualche anno più giovane di lei.

Attualmente, la coppia convive e Matilde ha spesso dichiarato che Alessandro la sta aiutando nelle lingue: grazie a lui, infatti, ora parla bene l’inglese e sta iniziando ad approcciarsi al francese.

Nell’interista a Vanity Fair, Matilde Gioli ha avuto modo di parlare del fidanzato Alessandro Marcucci.

Era il 2021, vivevo ancora a Milano e stavo a Roma per le riprese di Doc 2, un weekend ero troppo stanca per tornare a casa e andare al mio solito maneggio. Volevo comunque montare. Ho cercato su Google un posto nelle vicinanze e chiamato il primo risultato che mi è apparso. Mi ha risposto lui: ‘Oggi c’è una passeggiata alle 11’. Mi sono presentata da sola. Non sapeva chi fossi, glielo hanno detto i suoi collaboratori. È stato amore a prima vista. Ho dovuto fare io il primo passo. E il primo bacio è arrivato dopo un mese.