Alessandro Cavallo, ballerino di Amici 20, ha conquistato i telespettatori del talent show di Maria De Filippi grazie alla sua bravura ed al grande talento. Tuttavia, l’esperienza nella celebre e ambita scuola televisiva non è stata per lui la prima dal momento che nel 2019 aveva calcato il palco di Domenica Live in occasione di una esibizione che vedeva come protagonista Loredana Lecciso.

Alessandro Cavallo, da Domenica Live ad Amici 20

Alessandro Cavallo ad Amici 20 si contende il titolo di vincitore dell’edizione del talent. Alle sua spalle, una formazione ricca e variegata che gli ha permesso, nonostante la giovane età, di girare i principali palcoscenici dei più grandi teatri italiani e non solo.

Nel settembre 2019 ebbe anche la possibilità di entrare in uno studio Mediaset, esattamente quello della trasmissione condotta da Barbara d’Urso, Domenica Live, accompagnando con altri giovani colleghi Loredana Lecciso in una esibizione di ballo.

In quella occasione la Lecciso di esibì sulle note di Pretty Woman e Alessandro interpretò il fattorino dell’hotel in cui avrebbe soggiornato la Lecciso nei panni della Roberts, facendo poi volteggiare la moglie di Al Bano Carrisi.

Quella tuttavia fu per Alessandro Cavallo una esperienza importante dopo la quale non ha mai smesso di studiare e migliorarsi, fino all’approdo, nel gennaio 2021, nella Scuola di Amici 20 ed infine nel serale.

QUI il video di Alessandro Cavallo a Domenica Live