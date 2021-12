Come volevasi dimostrare, Alessandro Basciano è molto per la serie: “piatto ricco mi ci ficco”. E così, sollecitato da Alfonso Signorini durante il collegamento prima della diretta del Grande Fratello Vip, ha svelato quale è la sua vippona preferita in assoluto.

Alessandro Basciano svela chi è la vippona che preferisce

La mia preferita? Te le metto in scala: Sophie mi piace più di tutte esteticamente, Soleil mi prende mentalmente, ma devo dire che come carattere mi piace molto Jessica, è molto dolce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Alessandro, quindi, continua a mantenere il piede in tre scarpe lasciando quasi tutte le porte aperte. All’appello – tra le più giovani – mancherebbe solo Lulù Selassiè ma è impegnata con Manuel Bortuzzo (anche se sul web gli internauti giurano di averlo visto buttare l’occhio pure su di lei).

Basciano ha già toccato (ripetutamente) il lato B di Soleil, interrogato Sophie sul suo rapporto con Gianmaria e stuzzicato Jessica confidando di voler diventare il suo “principino”.

Come finirà? Io sogno che esca dal GF Vip con un pugno di mosche, che vi devo dire…

Sarà pure belloccio (non me ne intendo e credo che abbia pure strizzato l’occhio alla chirurgia) ma mentalmente mi sembra il buon Homer Simpson con la famosa scimmietta…