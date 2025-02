Alessandro Basciano, video choc: minacce e rissa in discoteca, cosa è successo

Alessandro Basciano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per la sua carriera da dj e influencer, è nuovamente sotto i riflettori per un episodio che sta facendo discutere. Un video diffuso sui social dal giornalista Gabriele Parpiglia lo ritrae coinvolto in una violenta alterco all’interno di una nota discoteca milanese.

Alessandro Basciano al centro di una nuova bufera: il video della rissa

Nel filmato, si vede Basciano trattenuto da un addetto alla sicurezza mentre urla frasi minacciose: “Portamelo fuori ora, portami fuori quel pezzo di me**a, portatemelo fuori”. Secondo le testimonianze raccolte, la lite sarebbe avvenuta con un certo Mike, amico stretto di Francesco Facchinetti.

Parpiglia ha commentato l’accaduto affermando: “I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di Alessandro, che poi è stato allontanato dalla security del locale. Il team di Facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto”.

L’episodio ha suscitato immediate reazioni sia tra i fan che tra gli addetti ai lavori. Molti si interrogano sulle circostanze che hanno portato a questo scontro e sulle possibili conseguenze legali per Basciano. Al momento, né Francesco Facchinetti né il suo amico Mike hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Questo episodio si inserisce in un contesto già complesso per Basciano. Recentemente, infatti, è stato al centro di vicende giudiziarie legate alle accuse di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. Arrestato a novembre 2024, era stato successivamente scarcerato, ma la Procura di Milano ha successivamente richiesto nuovamente gli arresti domiciliari per il 35enne, ritenendo che potesse ripetere atti persecutori nei confronti della ex.

QUI il VIDEO con protagonista Alessandro Basciano