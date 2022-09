Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo. In ginocchio davanti alla sua fidanzata, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto la mano della sua dolce metà che ha accettato di buon grado indossando immediatamente l’anello e diventare sua moglie.

Alessandro Basciano chiede a Sophie Codegoni di sposarlo a Venezia 79

I social, nel frattempo, hanno giudicato la proposta in maniera negativa, apostrofando la coppia come “esibizionista” e in cerca di visibilità. Anche Jack King, tramite Twitter, ha ironizzato sull’accaduto:

Non un influencer italiano che fa la proposta alla sua ragazza sul tappeto rosso di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica.

“La proposta non è legata al film caro jack”, ha risposto Basciano (e ci mancherebbe…).

Voi cosa ne pensate? Too much oppure cringe? (vale anche “tutti e due”).

MA BASCIANO HA CHIESTO A SOPHIE DI SPOSARLO SUL RED CARPET A VENEZIA ? NON STO CAPENDOOO pic.twitter.com/bbTOQ3c1Sr — sanna 🥑 (@scomposta_) September 7, 2022

MA IN CHE SENSO BASCIANO HA FATTO LA PROPOSTA A SOPHIE SUL RED CARPET CHE STANNO INSIEME DA IERI pic.twitter.com/CKguxWEoLF — E • 🍷 (@lavitapensataa) September 7, 2022