Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati. Questo è ciò che emerge tramite le notizie esclusive provenienti dai colleghi di Novella 2000 che hanno ricevuto questa soffiata proprio in queste ultime ore.

Proprio in queste ore Basciano ha smesso di seguire sia Sophie che la mamma facendo agitare i fan che non vedono l’ora di vederli convolare a nozze dopo l’arrivo della piccola Celine Blue.

A questo punto non resta che attendere la comunicazione dei diretti interessati.

Abbracciarsi è bellissimo e a volte addirittura necessario.È il modo più veloce per dirsi:”Mi senti? Sono qui, vicino a te, stretto a te, l’unico posto in cui voglio essere perché tu per me sei importante”… Me lo avete insegnato voi @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 #basciagoni pic.twitter.com/bKG757RoBE

— GiuS (@giuliasart84) September 2, 2023