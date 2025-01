Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: ex Vippone colpito dalla vicenda, il suo commento

Un ex concorrente del Grande Fratello coinvolto in una drammatica vicenda giudiziaria. Cosa pensa Alex Belli.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ex concorrenti del Grande Fratello, sono al centro di una complessa vicenda giudiziaria. Nei mesi scorsi, Codegoni ha accusato Basciano di stalking, portando la questione nelle aule di tribunale. La situazione è resa ancor più delicata dalla presenza della loro figlia, Celine Blue, che la coppia condivide.

Alex Belli, il suo pensiero sul caso Basciano-Codegoni

Alex Belli, anch’egli partecipante alla stessa edizione del reality, ha manifestato il suo profondo rammarico per quanto sta accadendo tra i due ex coinquilini. In una recente dichiarazione a SuperGuidaTv, Belli ha affermato:

Sono vicino ad entrambi. Di fronte a queste vicende penso che sia opportuno astenersi.

L’ex vippone ha poi voluto fare un suo personale augurio all’ex coppia: