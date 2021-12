Ieri è morto il nonno di Alessandro Basciano, così come ha fatto sapere la sorella tramite il suo account di Instagram. Oggi il ragazzo è stato avvisato dagli autori del Grande Fratello Vip.

L’ex tentatore ha potuto parlare al telefono con sua mamma che ha cercato di tranquillizzarlo sul doloroso accaduto:

Gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. – ha svelato Alessandro al resto dei vipponi – La mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta che l’ho visto non stava benissimo.

Ora ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato. Anche con gli altri nonni è successo così, una volta stavo in Spagna… Me l’hanno detto proprio in questo momento.

Mi hanno detto che non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Penso a fare famiglia e mi lascio con la mia ex, adesso ero tranquillo e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice.