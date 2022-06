Proprio in questi giorni Alessandro Basciano è stato accusato dalla sua ex compagna Clementina di essere molto assente nei confronti del figlio Niccolò. L’ex del Grande Fratello Vip non aveva ancora risposto… fino ad oggi.

Alessandro Basciano “risponde” all’attacco della madre di suo figlio Niccolò

Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere mai a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli: ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura.

Questo lo sfogo di Clementina alla quale Alessandro Basciano ha “risposto” con dei video ed una bella foto mentre stringe tra le braccia suo figlio.

Nella clip si vede Basciano mentre gioca con il piccolo Niccolò ripresi dalla fidanzata Sophie Codegoni.

Il desiderio di un figlio

Proprio di recente, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, hanno parlato del loro desiderio di diventare genitori svelando anche di avere un nome in mente qualora fosse una femmina:

Da sempre ho sentito di essere portata a fare la mamma. – ha rivelato Sophie – Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Se abbiamo già scelto il nome? Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia, è il nostro sogno.