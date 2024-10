Alessandro Basciano rifatto? Lui svela quali interventi estetici ha fatto e parla (ancora) di Sophie

Alessandro Basciano rifatto? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è tornato come ospite di Verissimo, dove ha risposto alle critiche che aveva ricevuto la settimana precedente per il suo aspetto. Dopo l’intervista faccia a faccia con Silvia Toffanin, Basciano è stato duramente attaccato sui social, accusato di aver esagerato con la chirurgia estetica.

Basciano rifatto? Lui svela quanti ritocchini estetici ha fatto

L’ex gieffino ha spiegato che il gonfiore era dovuto a un recente intervento al setto nasale, aggiungendo: “Ho accettato di venire in trasmissione, cercando di coprire i lividi con il trucco, ma non è stato sufficiente.” Basciano ha rivelato di aver subito un’operazione per sistemare il setto nasale circa dodici giorni prima dell’intervista, il che ha portato a gonfiore e lividi evidenti sul viso.

Nonostante il trucco pesante applicato per l’occasione, i segni dell’intervento erano ancora visibili, causando fraintendimenti sul suo aspetto reale. Basciano ha sottolineato di non essere contrario alla chirurgia estetica quando si tratta di migliorare l’aspetto o risolvere piccoli problemi estetici, affermando: “Non ho fatto nulla di male. Trovo assurdo che sia stato giudicato così duramente solo per l’apparenza”.

Poi ha svelato quanti ritocchini estetici ha fatto:

Io ho fatto 2/3 cose. Non ho fatto botox, come si è detto, state tranquillissimi. Sono una persona a cui piace il bello e non lo posso negare. Ho fatto le orecchie perché le avevo a sventola e una gobbetta al naso. Fine! A livello estetico se si ha un intervento e si può sistemare, ben venga. Certo, l’eccesso non va mai bene, bisogna porsi dei limiti. Lì l’immagine era un po’ forte, lo ammetto e dava un’idea diversa rispetto alla realtà. Però c’è troppa violenza sui social! Io sorvolo, non ho interesse nel querelare le persone ma spero che guardano e ascoltano la puntata di oggi, senza fossilizzarsi sull’apparenza di una persona.

Ah, quindi il sorriso da American Style è tutta farina del suo sacco?

Critiche social e il sostegno della madre di Basciano

Non sono mancati i commenti offensivi sui social, che hanno turbato anche la madre di Basciano. Alessandro ha raccontato il momento doloroso in cui la madre, visibilmente colpita, lo ha chiamato in lacrime, ferita dalle critiche ricevute dal figlio: “Le ho detto di stare tranquilla, di non dare ascolto a certe cattiverie, ma vedere la sofferenza di una persona cara mi ha spinto a voler chiarire la situazione”.

L’amore per Sophie Codegoni: “Ora ciascuno segue la propria strada”

Infine, Basciano ha condiviso aggiornamenti sul rapporto con l’ex compagna, Sophie Codegoni, con la quale ha una figlia. I due, nonostante la separazione, sono rimasti in buoni rapporti per il bene della bambina, ma Alessandro ha chiarito che, per ora, entrambi stanno seguendo strade separate:

Non sono innamorato di lei, ma ci rispettiamo. Sophie ha fatto scelte estetiche in passato, ora ha ridotto gli interventi e trovo ingiusto che venga ancora attaccata per la sua apparenza.