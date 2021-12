Alessandro Basciano si è rifatto? Proprio in questi giorni Lulù gli ha domandato se avesse dato una aggiustatina alle labbra e ieri, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Alex Belli lo ha preso in giro per il sorriso smagliante.

Alessandro Basciano rifatto: denti “american smile” e ritocco alle orecchie a sventola

“Ti di un consiglio con quell’american smile”, ha esordito il man della factory durante la diretta. Ed infatti proprio Alessandro Basciano ha messo le faccette per il diastema (la presenza di uno spazio largo tra i denti).

I denti non sono l’unica cosa che Basciano si è rifatto ed infatti il ragazzo tutto muscoli e “fuego” ha confidato di essersi ritoccato pure le orecchie a sventola.

Secondo me ha fatto qualcosina pure alle labbra, così come evidenziato da Lulù.

Stava meglio prima per me: voi che pensate?

Chi è Basciano

Genovese, classe 1989, Alessandro Bascianoè un imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma, ma, in alcune occasioni, ha strizzato l’occhio al mondo della TV e la moda (è stato pure testimonial di noti marchi di moda come Desquared).

Prima di arrivare a Uomini e Donne, Alessandro ha avuto una lunga relazione con Clementina Deriu. Dal loro amore nel 2016 è nato il suo primo figlio Nicolò. Nonostante la separazione il rapporto tra i due è ottimale.

Nel 2019 arriva a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Quattrociocche che ha preferito Daniele Schiavon.

Successivamente è stato uno dei tentatori di Temptation Island, mettendo in discussione la relazione d’amore tra Valeria Liberati (con cui c’è stato un bacio) e Ciavy.

Alessandro Basciano ha avuto una breve relazione con Erjona Sulejmani, albanese di orgine, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. La storia sarebbe finita per colpa di un tradimento di lei.