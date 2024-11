Alessandro Basciano ancora in Rai per parlare del “rapporto malsano” con Sophie Codegoni

Durante l’intervista esclusiva a La volta buona, Alessandro Basciano ha raccontato dettagli inediti del turbolento rapporto con la sua ex compagna Sophie Codegoni. L’ex concorrente del Grande Fratello ha descritto un legame caratterizzato da errori reciproci, dichiarando: “Mi ha detto di essere consapevole dei suoi errori e io dei miei”.

Alessandro Basciano sul rapporto con Sophie Codegoni

Le sue parole sono giunte dopo una settimana difficile, segnata dal clamore mediatico e dalle accuse di stalking che lo hanno portato dietro le sbarre per 36 ore. A far discutere è anche la descrizione del loro rapporto: tra regali costosi e richieste di aiuto quotidiano, Basciano mette in dubbio le recenti dichiarazioni di Sophie: “I giorni successivi al regalo mi ha chiesto di aiutarla a fare la spesa… Eppure adesso parla di paura e scorta”.

Il dubbio di Basciano: paura reale o preoccupazione per l’immagine?

Alessandro non nasconde le sue perplessità sulle motivazioni dietro le accuse dell’ex compagna. Secondo lui, il problema potrebbe essere più legato alla percezione pubblica che a un reale timore personale: “Tu hai paura di Alessandro o dell’opinione pubblica? Perché tu vivi di immagine”.

L’ex fidanzato ha poi ammesso che la loro relazione era tossica, confessando: “Ci dovevamo fermare prima, ma il mediatico rende tutto più forte”. Questa turbolenta vicenda gli sarebbe costata persino il lavoro, con locali che avrebbero smesso di collaborare con lui per il rischio di boicottaggi.

Basciano ha riconosciuto le sue colpe ma ha sottolineato come entrambi abbiano responsabilità nella fine del rapporto: “Io le responsabilità le ho e non me le levo, ma non al punto di arrivare a un procedimento legale così importante”.