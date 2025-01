Alessandro Basciano, i pm chiedono l’arresto per stalking a Sophie Codegoni

Il caso Basciano-Codegoni scuote l’opinione pubblica: richiesti gli arresti domiciliari per stalking.

Alessandro Basciano, 35 anni, ex concorrente del Grande Fratello e noto dj, è al centro di una delicata vicenda giudiziaria che coinvolge la sua ex compagna, l’influencer Sophie Codegoni, madre della loro figlia Celine Blue. Dopo le accuse di stalking mosse dalla giovane, il pubblico ministero Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella hanno nuovamente richiesto per il dj la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Alessandro Basciano: il PM insiste per gli arresti domiciliari

L’udienza si è tenuta presso il Tribunale di Milano, dove il Riesame si è riservato di decidere nei prossimi giorni. Secondo quanto emerso, Sophie Codegoni avrebbe confermato ai carabinieri di aver subito per più di un anno e mezzo gravi minacce, insulti e atteggiamenti persecutori.

L’influencer ha anche dichiarato di vivere nel timore costante per la sua incolumità e quella della figlia, smentendo categoricamente qualsiasi ritiro di querela contro l’ex compagno.

La storia d’amore tra Basciano e Codegoni: dalle stelle alle denunce

Conosciutisi nel 2021 durante il Grande Fratello VIP, Alessandro e Sophie avevano fatto sognare i fan con la loro storia d’amore. La convivenza, l’arrivo della figlia e una romantica proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia avevano fatto sperare in un lieto fine. Tuttavia, il sogno si è infranto tra accuse e tensioni che hanno portato la coppia a una dolorosa separazione.

Le indagini hanno evidenziato una relazione finita in un crescendo di conflitti, culminati con le denunce di Sophie. L’influencer, oggi alle prese con la vita da mamma single, ha descritto un clima di paura e tensione, denunciando episodi di violenza psicologica che avrebbero compromesso la serenità sua e della figlia.

Ora l’attenzione è tutta sul Riesame, che dovrà stabilire se accogliere la richiesta dei pm e sottoporre Basciano agli arresti domiciliari. Un verdetto che potrebbe rappresentare una svolta decisiva per una vicenda che ha già acceso un ampio dibattito pubblico.