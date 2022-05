Alessandro Basciano è distante dai social da un po’ di tempo. Questa sua “lontananza” ha allertato i fan che hanno chiesto delle informazioni in giro per la rete.

Amedeo Venza, amico di Basciano, è intervenuto sulla questione svelando i motivi dell’assenza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Ragazzi, mi state chiedendo perché Alessandro è assente dai social… colgo l’occasione per fargli un sincero in bocca al lupo perché domani subirà un intervento chirurgico un po’ fastidioso!

Secondo me stanno benissimo insieme. – ha svelato l’ex gieffino a MondoTV24 – Si sono trovati perfettamente. Condividono lo stesso stile di vita, lo stesso modo di vedere la vita. Sono complementari. Alessandro è un bravissimo ragazzo, sono contento per lui.

“Mi ha detto delle cose che non mi ha mai detto nessuno nella vita” ❤️🧸 Buonanotte ✨ #basciagoni pic.twitter.com/Dqz9ym5rCz

hey Basci,

noi dell’esercito #basciagoni siamo tutti con te e ti aspettiamo! prenditi cura di te e torna più carico e sorridente di prima, ti vogliamo bene ♥️

keep calm & patatine fritte 🍟

FULL OF BEANS, sempre 💥 pic.twitter.com/EZsdxZgvXN

— nica | in loop come il bascy 🧸 (@cinebasciagoni) May 6, 2022