Con la prof Elisa Esposito e la sua trovata del corsivo, su TikTok spopolano i video più o meno divertenti di chi si cimenta nelle sue curiose lezioni, duettando e prendendosi gioco di questo nuovo trend del momento. A cimentarsi in un duetto, di recente, è stato anche l’ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano, che si è messo alla prova realizzando un video assolutamente divertente e già virale.

Complice la fidanzata Sophie Codegoni, Alessandro Basciano si è lanciato in una lezione di corsivo seguendo le sagge istruzioni della prof Elisa Esposito, rimarcando non solo la ‘cadenza’ ma anche le espressioni facciali. Ad affiancare Basciano è stata Sophie che lo ha spronato attivamente a ripetere a tempo le lezioni di corsivo dando luogo ad un siparietto imperdibile!

Alessandro Basciano e la sua prima lezione di corsivo

Mentre Sophie Codegoni era impegnata nella ripresa della scena, Alessandro Basciano, super concentrato, si cimentava nel duetto su TikTok che è già destinato a spopolare sui social. Le sue espressioni sono naturalmente tutte da ridere e con questo siparietto ha fatto emergere tutto il suo lato leggero e giocoso.

A giudicare dal risultato finale, ci sentiamo di promuovere a pieni voti Ale, se non altro per la simpatia che ha dimostrato in questa sua prima lezione di corsivo. Ce ne sarà presto una seconda?