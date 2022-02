Alessandro Basciano ieri sera ha litigato con Sophie Codegoni (e lei ha sganciato la bomba affermando che il fidanzato vorrebbe andare a letto anche con Delia Duran). Successivamente l’ex tentatore ha minacciato di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Basciano si è sfogato con Soleil, Jessica e Gianluca scoppiando a piangere. A quanto pare l’american smile avrebbe tentato pure di aprire la porta di sicurezza del Grande Fratello Vip, così come riportano i colleghi di Biccy:

Io me ne vado. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina per me è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?

Personalmente credo anch’io che questi due, appena fuori dal GF Vip, dureranno come un gatto in tangenziale. I primi mesi di una relazione sono sempre i più belli dove i litigi lasciano spazio alla passione e alla curiosità con una fame spasmodica di conoscenza reciproca.

Ed invece questi due non fanno altro che litigare e lui, quando alza il gomito, la offende e scredita affermando di poter conquistare chiunque.

Basciano, successivamente, si è confrontato proprio con Sophie:

Ho aperto due porte e non mi fanno uscire. Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qui dentro, domani mattina scappo e me ne vado di certo.

Sì domani esco, prima ho provato ad aprire la porta dietro ed era chiusa. Poi sono venuto per aprire questa in giardino e mi hanno detto di non farlo. Mi dispiace, ci rivedremo fuori da qui, ma io esco. Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò.