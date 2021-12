Alessandro Basciano è stato inserito nella Casa del Grande Fratello Vip semplicemente per rompere gli equilibri (fragili) delle vippone. Prima dorme con Soleil, la abbraccia e le tocca il lato B, poi si dice interessato a Sophie e, in ultimo, flirta con Jessica dicendole che potrebbe diventare il “suo principino”.

Se questa prefazione vi sembra l’inizio di una soap opera scritta molto male (man, ci manchi!), proseguiamo pure svelando cosa ha combinato Basciano in queste ultime ore.

Dopo aver fatto “tremare il cul*” di Gianmaria, mettendolo in guardia sulla possibilità di potergli soffiare Sophie sotto il naso, Basciano ha nuovamente abbracciato Soleil nella notte (levando pure il cuscino divisorio per avvicinarsi meglio).

Stamattina, invece, la sua nuova “preda” sembra essere Jessica.

La principessa, vedendolo in difficoltà, lo ha aiutato a preparare le uova. “Stai attento che poi ti faccio innamorare con la mia cucina” ha affermato Jessica. “Saresti quasi da sposare” il commento di Alessandro.

La principessa ha poi elencato le sue passioni e le sue qualità:

So ballare e so cantare, sono altruista, troppo disponibile e quasi mai penso a me stessa. Do consigli d’amore pazzeschi ma su di me non funzionano.