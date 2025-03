Alessandro Basciano, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni, ma il provvedimento è sospeso

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il divieto d’avvicinamento per Alessandro Basciano nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. La misura arriva dopo le accuse di minacce e stalking che la giovane ha mosso contro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, il provvedimento al momento è sospeso, consentendo a Basciano di presentare ricorso in Cassazione.

Alessandro Basciano: il Tribunale del Riesame impone il divieto d’avvicinamento

La vicenda giudiziaria è iniziata lo scorso novembre, quando il deejay era stato arrestato e poi scarcerato dopo meno di 48 ore. Successivamente, la Procura di Milano ha fatto ricorso, chiedendo una misura più severa, fino alla decisione odierna.

I fatti che hanno portato a questa decisione risalgono a novembre 2024, quando Sophie Codegoni ha denunciato per la seconda volta l’ex compagno, padre di sua figlia Céline Blue. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) Anna Magelli aveva inizialmente disposto la detenzione in carcere per Basciano, che è stato condotto a San Vittore. Tuttavia, la sua permanenza in cella è durata meno di due giorni, poiché il giudice ha poi revocato la misura senza imporre alcuna restrizione successiva.

La Procura ha quindi impugnato la decisione, chiedendo gli arresti domiciliari per Basciano. La sentenza del Riesame, emessa nella giornata di ieri, ha stabilito invece un divieto d’avvicinamento che impone una distanza minima di 500 metri da Codegoni e dalla loro figlia. Inoltre, all’uomo è stato vietato qualsiasi tipo di comunicazione con la bambina qualora fosse in presenza della madre.

Nonostante la decisione del Tribunale del Riesame, il provvedimento non è ancora operativo. Secondo quanto riferito dall’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, il divieto è attualmente sospeso per consentire al suo assistito di presentare ricorso in Cassazione. Se la misura verrà confermata, al 35enne sarà imposto l’uso di un braccialetto elettronico, sincronizzato con quello di Sophie Codegoni, che segnalerà eventuali violazioni della distanza minima stabilita.

Nel caso in cui Basciano dovesse rifiutare il dispositivo elettronico o non fosse tecnicamente possibile applicarlo, scatterebbero automaticamente gli arresti domiciliari. Il deejay avrà ora 10 giorni di tempo per presentare ricorso, mentre la Cassazione avrà 30 giorni per esprimersi sulla questione.