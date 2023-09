Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno vivendo un momento di crisi ma sono ben felici di volerci riprovare, per la gioia dei fan che hanno imparato ad amarli già nel corso del Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano spazza via la crisi con Sophie Codegoni: il gesto spiazzante

Ed infatti, proprio Basciano ha condiviso un video con protagonista Sophie e un amico alle prese con l’hula hop. Ma non è finita qui. Proprio Alessandro ha pubblicato uno scatto con la compagna, scrivendo una romantica dedica che spazza via la crisi di questi giorni:

Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla.

Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Alessandro stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che siamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia.

Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere e tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza.