“Alessandro Basciano arrestato”, Fabrizio Corona shock: c’entrerebbe Sophie Codegoni

La notizia è di pochi minuti fa e, se confermata, sarebbe sconvolgente. Secondo Dillinger News, portale di Fabrizio Corona, Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato con delle accuse gravissime.

“Alessandro Basciano arrestato”, scoop di Corona

Nei minuti scorsi, sia attraverso il sito che la pagina Instagram di Dillinger News, è stata lanciata una clamorosa notizia relativa all’ex di Uomini e Donne, Alessandro Basciano. Secondo Corona, sarebbe stato condotto in carcere a San Vittore. Ecco cosa si legge:

NOTIZIA CLAMOROSA: esattamente trenta minuti fa la polizia di Moscova, a Milano, è andata a prendere Alessandro Basciano a casa per condurlo in arresto nel carcere di San Vittore. Il mandato d’arresto con custodia cautelare è per i capi di imputazione di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni. Nei giorni scorsi, infatti, Alessandro Basciano, che continua ad avere una relazione fissa con Sophie Codegoni, nonostante lei neghi, ha saputo che lei era stata a cena da Cipriani con dei suoi amici della moda milanese, ovvero Mattia Ferrari e Alberto De Pisis e a quel punto è corso con la sua macchina per andarla a cercare, incontrando lo stesso Ferrari, picchiandolo e distruggendogli la macchina per 4000 euro di danni.

Ovviamente al momento non ci sarebbe alcuna conferma della notizia diffusa dall’ex re dei paparazzi, ma se confermata, oltre ad essere gravissima getterebbe non poche ombre sul rapporto tra Sophie Codegoni e colui che, ufficialmente, sarebbe il padre della sua bambina, nonché ex compagno.

