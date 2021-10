Alessandra Mussolini lascia Ballando con le Stelle per “colpa” di Selvaggia Lucarelli? Ecco cosa succede

E’ passata meno di una settimana dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, e dopo un esordio abbastanza pacifico, ecco che arriva il tanto atteso “pepe” anche in questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci. Ad aggiungerlo ci hanno pensato Alessandra Mussolini e, indirettamente, Selvaggia Lucarelli: cosa sta succedendo?

Alessandra Mussolini lascia Ballando con le Stelle?

Ieri Selvaggia Lucarelli, anche quest’anno giurata di Ballando con le Stelle, ha aperto lo spazio dedicato alle domande dei follower sul suo profilo Instagram. Tra i tanti quesiti, alcuni hanno riguardato ovviamente anche la nuova edizione del talent ballerino di Rai1.

Tra le domande giunte alla giornalista, anche una riguardate Alessandra Mussolini, concorrente nella passata edizione e quest’anno presente a bordo campo per i commenti post esibizione. “Perché la Mussolini a Ballando? Perché?”, ha domandato un utente. Puntuale la replica piccata di Selvaggia:

Le dittature finiscono prima o poi.

Nulla di nuovo, tutto nello stile di Selvaggia Lucarelli. Eppure Alessandra Mussolini se la sarebbe presa al punto tale da pubblicare un post su Instagram riprendendo la Story di Selvaggia e commentando:

Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare.

Che sia la fine della sua collaborazione a Ballando con le Stelle? Non ci resta che attendere il prossimo sabato sera per scoprire se sarà presente o meno in studio.