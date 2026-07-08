“Non lo sopportavo”: il durissimo sfogo di Alessandra Mussolini contro l’ex gieffino

Alessandra Mussolini lancia frecciate contro Marco Berry: “Spietato e perfido, nella Casa non lo sopportavo”. Ecco cosa è successo.

Alessandra Mussolini contro Marco Berry: “Spietato e perfido”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Giada De Miceli nel programma Non Succederà Più, Alessandra Mussolini è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Le dichiarazioni su Marco Berry

In particolare, Alessandra Mussolini ha ricordato i rapporti più tesi vissuti nella Casa, puntando il dito contro Marco Berry.

“Ti posso dire la verità? C’è stato un momento che Marco proprio non lo sopportavo. Non solo quando diceva di Abelarda Prunotti… maledizione, come si chiamava questa… che poi non era vero. Ma aveva anche degli atteggiamenti proprio antipatici. Quando uno è così spietatello, è brutto. Era perfido.”

I motivi dello scontro al Grande Fratello

Che tra i due non scorresse buon sangue non è certo un segreto: Berry e Mussolini sono stati i protagonisti di accesi dibattiti che hanno infiammato le prime puntate del reality.

A incendiare gli animi era stata una clip in cui l’ex volto de Le Iene definiva il cognome della coinquilina “un insulto”. Un’esternazione sicuramente pesante che aveva spinto la Mussolini a esigere immediatamente spiegazioni in diretta. La replica di Berry, tuttavia, era apparsa decisamente debole e poco articolata: “Lo avrei detto di chiunque, era per sottolineare il modo in cui sei fatta“.

Una giustificazione che non aveva convinto per nulla l’ex deputata, che aveva subito replicato duramente: “Ti stai arrampicando sugli specchi, non è questo il motivo. Dimmi, io l’ho capito molto bene, perché hai detto quella frase?“. Il riferimento, neanche troppo velato secondo la gieffina, era chiaramente legato alla storia della sua famiglia e del loro cognome.

Da quel momento in poi, l’astio e i continui scontri hanno caratterizzato l’intero (e anche breve) percorso di Marco Berry nella Casa, conclusosi con l’eliminazione dopo appena poche settimane dall’inizio della trasmissione.