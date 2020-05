Nei giorni scorsi l’attrice Alessandra Mastronardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero sconvolgente. Nello scatto di diversi anni fa è immortalata sua mamma in una foto in bianco e nero e ciò che davvero impressiona è l’incredibile somiglianza con la figlia, al punto da essere assolutamente scambiata per l’attrice.

Alessandra Mastronardi e la mamma: la foto impressiona

Con uno scatto bellissimo, Alessandra Mastronardi ha voluto omaggiare la sua mamma, scrivendo nella didascalia al post Instagram:

My mom. My mother. La mia Mami. La mia mamma. #miamadreprimadime e ci sarebbero tante parole.. ma le dirò a lei, solo a lei, quando ci rivedremo!

Il rapporto tra Alessandra a mamma Rosaria è molto stretto e nonostante la lontananza dovuta all’emergenza sanitaria, non si placano i sentimenti nei confronti della donna che l’ha messa al mondo.

Da anni la protagonista della fiction L’Allieva vive a Londra mentre la madre, originaria di Napoli, come rivela Gossip e Tv vive ora a Roma dove lavora come insegnante.

Dopo la pubblicazione della foto non si sono fatti attendere i numerosi commenti soprattutto da parte di molte colleghe. In primo luogo quello di Elena Sofia Ricci, attrice celebre anche per aver indossato ne I Cesaroni i panni della mamma di Eva, interpretata proprio da Alessandra:

Oddio amore è identica a te! Impressionante! Un clone! Dalle tanti bacini.

Anche Valeria Solarino ha ribadito la loro sconvolgente somiglianza e così la collega Paola Minaccioni.