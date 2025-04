Alessandra Mastronardi assente al funerale di Fassari e sommersa di critiche: la replica ai fan de I Cesaroni

Alessandra Mastronardi duramente criticata per l’assenza al funerale di Fassari

La rete, si sa, non perdona. Ma a volte, nell’impazienza di giudicare, dimentica il confine tra il pubblico e il privato. È quanto accaduto ad Alessandra Mastronardi, finita al centro di una polemica social per non aver partecipato ai funerali di Antonello Fassari, scomparso nei giorni scorsi e ricordato con affetto da colleghi e fan della celebre fiction I Cesaroni.

Alessandra Mastronardi insultata: assente ai funerali di Fassari

Durante l’ultimo saluto all’attore, che si è tenuto martedì a Roma, erano presenti molti volti noti del cast della storica serie Mediaset. Tra loro, però, due assenze hanno colpito i fan più attenti: quella di Elena Sofia Ricci e proprio quella della Mastronardi, interprete indimenticabile della giovane Eva.

La replica dell’attrice

Non sono mancati i commenti critici, talvolta anche offensivi, rivolti ad Alessandra attraverso i social. In particolare, sotto un post pubblicato da una fanpage a lei dedicata, l’attrice ha scelto di intervenire direttamente, affidando alle sue parole una risposta ferma e sentita.

“I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza a un funerale di una persona a me molto cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, mi lasciano senza parole. Il mio legame con Antonello, e con ogni singolo membro del cast, è una cosa di esclusiva intimità”, ha scritto l’attrice.

Un messaggio chiaro contro l’invadenza

Il tono della Mastronardi non è stato affatto indulgente verso chi ha trasformato un momento di lutto in un’occasione per giudicare:

Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo. Specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato.

Una presa di posizione netta, che apre ancora una volta una riflessione sul diritto alla riservatezza, anche per chi vive sotto i riflettori. Il dolore non sempre ha bisogno di essere esibito, e la vicinanza a una persona scomparsa può manifestarsi in molti modi — anche lontano dalle telecamere.

In un’epoca in cui la visibilità viene spesso confusa con autenticità, Alessandra Mastronardi ha scelto di rivendicare il silenzio come gesto d’amore. Un modo discreto, ma profondo, per salutare chi ha fatto parte della sua storia artistica e personale.