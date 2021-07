Alessandra Amoroso intervistata tra le pagine di Grazia ha raccontato per quale motivo si è conclusa la sua storia d’amore con Stefano Settepani, produttore musicale che è stato al suo fianco per cinque anni.

Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti.

L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore.

Ero da sola con il mio cane, la mia testa è entrata in un tunnel nero, non sono abituata a vivere così io sono molto euforica, sogno, sono piena di entusiasmo e invece non provavo più niente, non riuscivo a mettere insieme pensieri, è stato uno dei momenti più brutti della mia vita, oggi però ho una grande consapevolezza, vivo delle mie emozioni e non le subisco.

Mi sono sentita in colpa per tutto, per i tour lontano dalla famiglia, per il mio successo. Poi per la prima volta con questa cosa ho visto la donna che sono e soprattutto che voglio essere. Ho capito che non sono stata sbagliata.