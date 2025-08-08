Alessandra Amoroso, proposta di matrimonio dal suo Valerio – VIDEO

Alessandra Amoroso, proposta di matrimonio a fine concerto: Valerio Pastore si inginocchia con l’anello – il video emoziona i fan

Momento da favola per Alessandra Amoroso, che ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio al termine dell’ultima tappa del suo tour estivo, andata in scena ieri sera a Lecce. Dopo aver salutato il pubblico dal palco, la cantante si è accomodata nel backstage per un attimo di pausa, quando il compagno Valerio Pastore – tecnico del suono – l’ha sorpresa inginocchiandosi davanti a lei con un anello tra le mani (IL VIDEO A INIZIO ARTICOLO).

La proposta arriva al termine del tour estivo

Il gesto inatteso è stato accolto da urla, applausi e grande commozione da parte dei presenti. Amoroso, visibilmente scossa e in lacrime, ha esclamato: “Ma sei impazzito?”, prima di lasciarsi andare a un abbraccio e a un bacio emozionante con Valerio. Un momento toccante, condiviso sui social, che ha fatto rapidamente il giro del web. Dopo il sì, il futuro sposo le ha infilato l’anello al dito tra gli applausi di tutti.

Una dolce attesa che accompagna questo momento speciale

La proposta è arrivata in un momento già particolarmente significativo per la cantante salentina, che tra poche settimane diventerà mamma per la prima volta. Alessandra è infatti in dolce attesa di Penelope, la bambina che aspetta proprio dal suo compagno Valerio. La gravidanza l’ha accompagnata in ogni tappa di questo tour, e la cantante non ha mai nascosto l’intensità di quest’esperienza, vissuta con profonda consapevolezza.

Quando nasce la figlia di Alessandra Amoroso

Già a luglio, Alessandra aveva rivelato in un’intervista di essere all’ottavo mese di gravidanza, annunciando come data presunta del parto il 9 settembre. “Non c’è ancora, ma in realtà c’è”, aveva detto parlando della piccola Penelope. Nonostante la dolce attesa, ha deciso di portare avanti il tour con forza e determinazione: “Quando ho scoperto di essere incinta il tour era già fissato e ho deciso di farlo. Come si dice dalle mie parti ‘Addu rriu, mintu lu zippu’, ossia dove arrivo, metto un segno. Poi vedremo. Sto facendo un gran lavoro per non forzare le corde vocali ed essere più leggera sugli acuti.”

Con questa nuova tappa della sua vita, Alessandra Amoroso si prepara non solo a diventare mamma, ma anche a iniziare un nuovo capitolo con il compagno Valerio, che ha saputo regalarle una delle sorprese più emozionanti della sua carriera e della sua vita.