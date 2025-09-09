Alessandra Amoroso ha partorito? Giulia De Lellis sbrocca

Giulia De Lellis sbrocca dopo il presunto parto di Alessandra Amoroso

Nelle ultime ore si è diffusa online un’indiscrezione secondo cui Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma (qui per i dettagli). La notizia è partita da alcune segnalazioni pubblicate da Deianira Marzano su Instagram e si è rapidamente diffusa sui social. Tuttavia, la cantante non ha ancora confermato nulla e non ci sono comunicazioni ufficiali da parte sua o del compagno Valerio Pastore.

A sollevare la questione è stata Giulia De Lellis, che ha espresso pubblicamente il suo disappunto. Anche lei è in dolce attesa e si è detta infastidita dalla scelta di rendere pubblica una notizia così delicata senza che sia stata la diretta interessata a comunicarla.

Il commento di Giulia De Lellis

Tramite una storia su Instagram, Giulia De Lellis ha voluto dire la sua, evidenziando come la diffusione di certe informazioni, soprattutto se non confermate, sia una mancanza di rispetto. “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… che palle oh”, ha scritto l’influencer, ormai vicina al termine della gravidanza della sua prima figlia, Priscilla.

Un pensiero nato, probabilmente, anche dal fatto che lei stessa si trova in una situazione simile e preferirebbe che la sua intimità fosse rispettata allo stesso modo.

Cosa sappiamo davvero sulla maternità di Alessandra Amoroso

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Alessandra Amoroso avrebbe dato alla luce la sua bambina, Penelope, la sera del 7 settembre a Roma. Tuttavia, la cantante non ha mai confermato ufficialmente l’evento. Finora ha scelto il silenzio e continua a mantenere un profilo basso, com’è nel suo stile.

Durante la gravidanza, però, aveva condiviso con i fan alcuni momenti personali, senza mai eccedere nei dettagli. Aveva anche portato avanti i suoi impegni musicali, partecipando attivamente al tour in giro per l’Italia. Proprio durante una delle tappe del tour, il compagno Valerio le aveva fatto una proposta di matrimonio, rendendo ancora più speciale il periodo che stava vivendo.

Per ora, non resta che attendere eventuali conferme da parte della diretta interessata. Intanto, il dibattito su privacy e rispetto della sfera personale dei personaggi pubblici continua ad accendersi, anche tra colleghi e influencer che vivono la gravidanza sotto i riflettori.