“La figlia di Alessandra Amoroso sta male”, la cantante interviene

Alessandra Amoroso smentisce con forza le fake news sulla figlia Penelope Maria

Alessandra Amoroso è intervenuta con decisione sui social per smentire alcune notizie false che stanno circolando in rete in merito alla salute della figlia, Penelope Maria, nata da poche settimane. La cantante, visibilmente amareggiata, ha pubblicato un messaggio su Facebook per fare chiarezza, allegando anche gli screenshot degli articoli che stanno creando allarmismo tra i fan.

Alcuni titoli apparsi online riportavano affermazioni gravi e infondate come “La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi” o “Le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi”, ipotizzando problemi di salute legati allo sviluppo osseo della neonata.

Il post di Alessandra: “Gente dare il suo peggio in rete, sono tutte bugie!”

Amoroso ha risposto duramente a queste insinuazioni, dichiarando nel suo post: “Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie”. E ha voluto ribadire con chiarezza: “Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”.

Nei giorni scorsi, la cantante era stata fotografata insieme alla piccola Penelope durante una visita a un osteopata pediatrico a Roma. Lo studio stesso aveva condiviso uno scatto sul proprio profilo, in cui Alessandra è ritratta con la neonata tra le braccia. A commento dell’immagine, il professionista aveva scritto: “La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. Ma da una ventina di giorni, la conosce anche la nuova arrivata Penelope con la differenza che Penelope, per 9 mesi, è l’unica persona al mondo ad aver sentito il suono della voce della sua mamma dall’interno”.

Quello che doveva essere un tenero momento di condivisione familiare è stato purtroppo trasformato in un pretesto per creare disinformazione, generando ansia e preoccupazione tra i fan.

Alessandra Amoroso, con il suo intervento diretto e sincero, ha voluto tutelare la sua famiglia e chiedere maggiore rispetto in un momento così delicato e speciale della sua vita.