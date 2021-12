Aldo Montano dopo essere tornato tra le braccia della sua famiglia, ha condiviso una bella diretta Instagram con i fan per parlare del Grande Fratello Vip. Il campione olimpico ha detto la sua su Alex e Soleil ma ha parlato amorevolmente pure di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, svelando come mai il nuotatore si è avvicinato così tanto alla princess.

Nelle ultime settimane aveva veramente una luce diversa. E questo a me fa bene. Lulù ha sempre dimostrato di essere dolce e tenera nei confronti di Manuel. È sempre stata la più presa della coppia, quindi la davo quasi per scontato. La sua dolcezza e la sua sensibilità sono estreme, davvero forti.

Manuel è quello che più mi ha impressionato perché in pochissimo tempo ha capito quanto gli sarebbe mancata Lulù se fosse andato via. Da quel giorno in poi, dopo aver capito che poteva non vederla più, gli è scattato qualcosa di importante che si trasforma in luce, allegria, felicità ed è la cosa più bella che percepisco. Se dopo succede qualcosa di importante e meraviglioso ne sono contento più di prima.