Aldo Montano è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Aldo Montano lascia la Casa del GF Vip: svelato il motivo dell’assenza

Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena.

Si legge sui canali social del reality show.

L’evento si terrà oggi al Quirinale così come comunicato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa Italia, lo scorso agosto:

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la delegazione del Coni con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo il 23 settembre alle 18 al Quirinale. Anche il premier Draghi ci tiene moltissimo e sta cercando di studiare un eventuale light dinner il 23 sera.

Proprio ieri sera Aldo Montano ne parlava con il resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip, svelando di non sapere bene come dovranno organizzarsi con i giorni di quarantena per farlo rientrare in Casa.

La scheda di Montano

Atleta e campione olimpico, Aldo Montano è un plurimedagliato schermidore italiano.

Medaglia d’oro nella sciabola individuale alle Olimpiadi di Atene del 2004, Aldo porta avanti quella che sembra essere una tradizione di famiglia. Proviene, infatti, da una famiglia di sciabolisti vincitori di diverse medaglie olimpiche.

Vince la sua ultima medaglia d’argento nella sciabola maschile a squadre durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove annuncia il suo ritiro dalle competizioni a causa della necessità di un intervento all’anca.

È sposato con la modella e atleta russa Olga Plakhina, con cui ha due figli: Olympia e Mario.