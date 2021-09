Aldo Montano spoilera quando finisce il Grande Fratello Vip e svela un “trucchetto” per uscire senza pagare la penale

Aldo Montano è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6 in partenza dal prossimo 13 settembre 2021 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Intervistato per il Corriere della sera, lo schermidore ha spoilerato la possibile data di chiusura del reality show (ma non solo…).

Aldo Montano spoilera quando finisce il Grande Fratello Vip

“La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare”, confida Montano prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Poi svela un “trucchetto” per uscire anticipatamente senza pagare la penale:

Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen.

Come ben sapete, la penale viene pagata in caso di volontario abbandono del gioco e, con la “proposta” di Montano, le cose cambiano e si potrà uscire dalla Casa senza pagare nulla.

Forse avrebbe fatto meglio a tenere queste informazioni per lui…

Montano convinto dalla moglie

Volete la verità? È stata mia moglie Olga a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero titubante.