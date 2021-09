Per la rubrica “A volte non ritornano” di Casa Chi, i giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno fatto due nomi di personaggi che sarebbero dovuti entrare al Grande Fratello Vip ma, invece, non ce l’hanno fatta.

Walter Zenga e Totò Schillaci dovevano entrare al Grande Fratello Vip

Partiamo da un nome che riguarda, in quale modo, Rosalinda Cannavò: “Uno dei nomi che doveva entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma la trattativa si è arenata all’ultimo momento è quello di Walter Zenga. Era lui lo sportivo scelto prima di Aldo Montano. La trattativa non si è conclusa per questioni economiche”.

Naturalmente la fidanzata di Andrea Zenga ha confermato l’indiscrezione facendo presente di non essere a conoscenza dei dettagli.

Dopo Aldo Montano un altro sportivo era stato contattato ma non si è concluso per motivi economici: parliamo di Totò Schillaci.

Pare che non abbia accettato perché è proprietario di 6/7 pizzerie in Croazia:

Con i soldi che gli hanno offerto ha detto che li avrebbe guadagnati in tre weekend con le sue pizzerie.

“Vedere Walter Zenga e Totò Schillaci sarebbe stato interessante come cosa ma non ce l’hanno fatta”, ha concluso Rosalinda Cannavò.

Personalmente, non me ne voglia nessuno, felicissima che abbiano optato per Aldo Montano.