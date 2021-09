Quel dettaglio piccante su Aldo Montano prima del GF Vip: “campione di resistenza”, parla una sua ex fidanzata

Aldo Montano è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Come ben sapete, lo schermidore italiano ha vissuto una storia d’amore con Antonella Mosetti, di cui non ha parlato proprio benissimo intervistato dal Corriere della sera.

Aldo Montano prima del GF Vip: quel dettaglio hot sulla sua resistenza fisica

Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola.

Queste le parole di Montano nel ricordare la sua lunga relazione con la Mosetti.

Proprio la ex lolita di Non è la Rai, ospite di Mattino 5 ad ottobre del 2019, ha svelato un dettaglio piccante molto probabilmente riferito a Montano, pur non facendo alcun nome.

Parlando di doti amatorie e resistenza fisica sotto coperta, Antonella Mosetti ha esclamato:

Sono stata tanti anni con uno sportivo che non è un calciatore, comunque lo sport aiuta l’uomo a non essere troppo veloce, e al contrario, si tengono, si tengono, perché sono abituati alla sofferenza. Quindi in questo caso è piacevole.

Nonostante le presunte doti amatorie di Aldo, lo schermidore dovrà tenere l’ormone a bada vista la sua attuale situazione sentimentale: felicemente sposato dal 2016 con Olga Plachina.