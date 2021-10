Antonella Mosetti, intervistata tra le pagine di Chi Magazine dal buon Alessio Poeta, ha parlato di Aldo Montano, ex fidanzato che sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Se Aldo Montano rientra tra le gioie o i dolori? Gioie, anche se mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati insieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?

Chi ha lasciato chi? È così importante? A ogni modo chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano. Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso.

Se era in cantiere? Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare.

Con Asia, Aldo com’era? Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni. Ha cresciuto con me una bambina senza essere né il padre, né padre. Ne ha passate di ogni. Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo.

Io non lo sento più. Non sono una ex ingombrante e preferisco fare un passo indietro per non urtare la sensibilità di nessuno. Non tutte le persone sono in grado di accettare il passato di un compagno.