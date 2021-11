Dopo il party di Halloween di ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confronti. Aldo Montano si è schierato dalla parte di Gianmaria Antinolfi, nonostante il confronto con Alex Belli e Soleil Sorge.

Gianmaria avrebbe rivelato che Aldo, nonostante l’amicizia, pensa che Alex sia falso ed ipocrita. “Ma tu pensi veramente quello che mi ha detto Gianmaria ieri sera?” ha chiesto l’attore.

“No, falso e ipocrita no” ha risposto Aldo, che ha voluto smentire le parole che gli sono state attribuite spiegando di essersi infastidito per le prese di posizione di Alex nei confronti di Gianmaria (compreso l’eccessivo scherno).

Montano prosegue:

Non montiamo su una roba che non c’è. Io ho preso le sue difese perché lo vedo un po’ più debole in questo momento. Non è falso.