Aldo Montano “asfalta” (e imita) Alex e Soleil dopo il GF Vip – VIDEO

Aldo Montano uscito dal Grande Fratello Vip ha deciso di fare una bella diretta Instagram per aggiornare i follower. Il campione olimpico ha parlato pure di Alex Belli e Soleil Sorge, svelando cosa ne pensa del loro rapporto.

Aldo ha esordito parlando di Soleil Sorge svelando “è l’unica persona l’ha dentro con cui non ho stretto nessun tipo di rapporto ed io sono compagnone e mi piace divertirmi e scambiare idee”.

Montano ha aggiunto:

Con lei so a malapena nome e cognome. Non lo so… è una roba che è partita dall’inizio, da parte di entrambi, non c’è mai stata la curiosità di intavolare delle discussioni o aprire il cuore e confrontarsi. Abbiamo avuto dall’inizio due vie completamente opposte. Anche se abbiamo coltivato amicizie comuni, come Katia e all’inizio anche Alex.