Aldo Montano, ospite di Casa Chi, ha raccontato la sua avventura con il Grande Fratello Vip svelando di fare il tifo per Davide Silvestri. Il campione olimpico, di seguito, ha anche parlato di Manuel Bortuzzo e Alex Belli.

Come ho visto uscire Manuel e come vedo Alex Belli? Parliamo prima delle cose belle. Manuel è stato il mio punto di riferimento. – si legge su blogtivvu – Lui ha 22 anni ma è maturo e conscio di ciò che pensa e dice. Abbiamo avuto una facilità nel trovarci un po’ complice l’amore per lo sport. Una delle cose bellissime che ha fatto in tre mesi è riconoscere i suoi errori, cosa che apprezzo tantissimo. Una persona meravigliosa.

Alex è l’opposto di Manu. Di certo non è un amico ma è una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante e nemmeno costruttivo. Lui ci prova a stuzzicarmi ma io non credo minimamente al triangolo e non mi piace, non m’interessa, non mi diverte e un po’ ha rotto le palle. – si legge su blogtivvu – Sono stomacato da ciò che sento durante le puntate ormai da mesi… anche basta!