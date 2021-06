Alberto Tarallo indagato per la morte di Teodosio Losito: “Istigazione al suicidio”

Alberto Tarallo indagato per la morte del suo compagno Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore che si è suicidato l’8 gennaio del 2019. L’inchiesta della procura di Roma, quindi, qualcosa si è mosso.

La notizia arriva dall’Ansa. Da tempo la procura di Roma stava procedendo con l’indagine sulla morte di Teodosio Losito ma, come spiega l’agenzia di stampa, l’accelerazione nel procedimento che ha portato all’iscrizione del nome di Alberto Tarallo nel registro degli indagati è coincisa con l’acquisizione a Zagarolo, presso l’abitazione del produttore, di materiale documentale nella sua disponibilità da parte della Guardia di Finanza.

L’indagine è attualmente seguita dal procuratore Carlo Villani che sta procedendo per istigazione al suicidio e sarebbe nata dopo le dichiarazioni di due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra.

I due attori dell’Ares nel corso di una loro conversazione avevano fatto riferimento alla morte di Losito parlando anche dell’esistenza di una presunta setta segreta.

Nelle ultime settimane nella sede della procura romana, hanno sfilato numerosi volti famosi, in grande parte attori e vip appartenenti all’Ares, sentiti come persone informate dei fatti.

Tra i primi proprio Rosalinda Cannavò e Morra. L’ultima in ordine di convocazione, come rammenta l’Ansa, è stata l’attrice Manuela Arcuri che anche lei in passato ha lavorato con Teodosio Losito e Alberto Tarallo.

Tra gli altri protagonisti degli incontri in procura anche Gabriel Garko, Teresa De Sio, Nancy Brilli, Eva Grimaldi e Barbara d’Urso.

Tarallo aveva espresso il desiderio di essere ascoltato dal pm, cosa che potrebbe accadere nelle prossime settimane ma nei panni di indagato.