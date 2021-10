Alberto Matano fa coming out a La Vita in Diretta

Dopo la messa in onda di un servizio che ci ha raccontato alcuni drammatici casi di omofobia, Alberto Matano, durante La Vita in Diretta, ha fatto un delicatissimo coming out.

Vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle e so cosa significa e allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto.

Ancora una volta Matano si è rivelato meraviglioso e delicato, ecco il video.

grande rispetto e ammirazione per il coming out elegante e discreto di alberto matano https://t.co/PMq1kHM9EL

Silenzioso e commovente coming out di Matano in diretta nazionale che ammette di essere stato vittima di omofobia da ragazzo 😭💔 #LaVitaInDiretta

Non amo categorie, etichette, e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato.

Incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi, ancora oggi, l’orientamento sessuale, e trovo ancor più grave utilizzare questi argomenti per occupare, in qualche modo, spazi mediatici.

Sono riconoscente alla vita per tutto l’amore che mi permette di ricevere. Troppo spesso presi da mille cose, non ci rendiamo nemmeno più conto delle piccole cose. Non ho mai nascosto nulla del mio privato. Quando e se ci sarà qualcosa di veramente importante, sarò il primo a condividerlo.