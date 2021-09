Alberto Matano “punge” Barbara d’Urso e Ilary Blasi? La frecciatina non passa inosservata – VIDEO

Da circa una settimana il buon Alberto Matano è tornato in onda con la nuova stagione de La Vita in Diretta, battendo puntualmente la concorrenza in termini di ascolti TV.

Nonostante le vittorie, Matano ha voluto lanciare una frecciatina alla concorrenza visti gli ultimi cambiamenti di Pomeriggio 5 che strizzano l’occhio all’impostazione del programma pomeridiano di Rai1:

Ci vediamo domani, vi aspetto con La Vita In Diretta, la prima è andata. Siamo pronti! Qui a La Vita In Diretta, quella vera!

“Quella vera”, chiara frecciatina nei confronti di altri programmi che, secondo il buon Matano, prenderebbero spunto dal suo talk di Rai1.

La vita in diretta quella vera!

Matano ma sei impazzito? pic.twitter.com/9hoG2sj9Ze — ✈️ (@davidoskymood) September 15, 2021

Ma non è finita qui.

In collegamento con Carlo Conti è arrivata la nuova frecciatina a Star in the star, programma di Canale 5 con Ilary Blasi molto simile a Tale e Quale Show:

Posso fare una battuta? Io ho già detto “La Vita in Diretta quella vera”, dico “Tale e Quale quello vero”. L’ho detto io, Carlo!

Conti, ridendo, ha replicato:

Quello vero, quello originale!